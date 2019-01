Erosione Eraclea Minoa, Mareamico: “I tempi della politica lunghi, quelli della natura no” (ft e vd)

AD ERACLEA IL DISASTRO CONTINUA…

La mareggiata di oggi (29/01/19) ha nuovamente eroso la fragile spiaggia di Eraclea minoa. Una nuova fila di alberi è stata persa per sempre ed il mare sta arrivando pure al campeggio (negli anni 80 distava ben 300 metri dal bagnasciuga). La spiaggia piatta senza più dune ed un fondale senza più posidonia non oppongono alcuna resistenza alle mareggiate.Negli scorsi mesi la Regione Sicilia aveva stanziato ben 4 milioni di euro per salvare Eraclea, ma purtroppo i tempi della politica sono diversi dai tempi della natura

