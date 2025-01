Errori grammaticali nella segnaletica, l’Anas: “Cartelli già rimossi”

“Con riferimento al cartello turistico contenente alcuni errori di stampa, installato sulla SS640 “Strada degli scrittori”, Anas ha già provveduto alla sua rimozione. Il segnale sarà sostituito tempestivamente. Anas conferma il massimo impegno per la valorizzazione culturale e turistica dell’itinerario, avviato negli anni scorsi con l’ammodernamento della SS640, il cambio di denominazione e l’installazione della segnaletica turistica lungo tutta l’infrastruttura. In sinergia con il competente Assessorato Regionale e le associazioni per la valorizzazione del territorio, Anas ha ancora in corso interlocuzioni per migliorare contenuti e leggibilità”. Questa la nota di Anas.