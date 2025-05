Esperti a confronto ad Agrigento per migliorare l’efficienza energetica di edifici e impianti

L’efficientamento energetico è una priorità assoluta per il nostro futuro. In un mondo in cui la domanda di energia continua a crescere, è fondamentale ridurre il consumo di energia e migliorare l’efficienza energetica di edifici e impianti.

Oggi, possiamo scegliere di investire in tecnologie più efficienti, di ottimizzare i nostri processi e di ridurre gli sprechi. Ma l’efficientamento energetico è anche una questione di cultura e di comportamento.

Oggi presso la sala convegno di Casa Sanfilippo ad Agrigento si è svolto un seminario promosso dalla Tekgreen srl in collaborazione con Unical e Bio Wood Heater per discutere delle comunità energetiche rinnovabili, delle tecnologie alternative a quelle tradizionali come le pompe di calore e il fotovoltaico che possono essere utilizzate insieme per creare un sistema di riscaldamento e raffreddamento efficiente e sostenibile, e ancora si è parlato del conto termico 2.0 e 3.0, incentivo statale italiano che promuove l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, e di tutti quei finanziamenti e agevolazioni fiscali e altre misure per attrarre investimenti e creare sviluppo messi a disposizioni per enti e aziende.

Al seminario, dopo i saluti iniziali di Angelo Sciumè Ceo Tekgreen e di Roberto Sciarratta direttore del parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento, hanno relazionato Ing. Gianpiero Ruvio (direttore tecnico Bio Wood Heater), Ing. Pietro Ristagno (Ege – Esperto in gestione dell’energia), Ing. Filippo Ganasi (direttore Italia Unical Ag Spa) e il Dott. Salvatore Roccalumera (Senior consultant Forvalue Spa).