Esplosione e incendio in una villa: ferito un agrigentino

Un forte boato, l’esplosione e poi l’incendio all’interno di una villetta di contrada Businé, lungo la statale 118, in prossimità del comune di Raffadali. Il proprietario un 66 enne è rimasto ferito, ed è stato già trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’anziano, secondo quanto è stato accertato dai Carabinieri che si sono recati al pronto soccorso, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno prontamente estinto l’incendio e stanno effettuando le operazioni di smassamento e ricerca di eventuali vittime coinvolte.

Non sono ancora chiare le cause dell’esplosione; secondo una prima ipotesi pare che a scoppiare sia stata una tubatura di gas portata da un serbatoio all’interno dell’abitazione stessa. Devastato l’intero stabile da dove sono state sradicate porte e finestre e dove le fiamme hanno praticamente invaso ogni cosa.