San Giovanni Gemini, arrivano le dimissioni del vicesindaco Lo Bello
Lo rende noto il sindaco Dino Zimbardo
“Oggi ho ricevuto le dimissioni del Vicesindaco Michele Lo Bello per “motivi strettamente personali”. Ho preso atto, con significativo dispiacere, della scelta del Vicesindaco e accettato le sue dimissioni nel rispetto della sua volontà”. A renderlo noto è il Sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo.
“In questa circostanza, continua nella nota il primo cittadino, vorrei rivolgere un sincero ringraziamento a Michele Lo Bello per la dedizione, la passione e l’impegno profusi in tutto il periodo del suo mandato interpretato nel totale rispetto delle istituzioni e finalizzato al bene della comunità di San Giovanni Gemini.Gli auguro, altresì, le migliori fortune nel prosieguo del suo percorso personale, professionale e politico”, ha concluso Zimbardo.