San Giovanni Gemini, arrivano le dimissioni del vicesindaco Lo Bello

Lo rende noto il sindaco Dino Zimbardo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Oggi ho ricevuto le dimissioni del Vicesindaco Michele Lo Bello per “motivi strettamente personali”. Ho preso atto, con significativo dispiacere, della scelta del Vicesindaco e accettato le sue dimissioni nel rispetto della sua volontà”. A renderlo noto è il Sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo.

“In questa circostanza, continua nella nota il primo cittadino, vorrei rivolgere un sincero ringraziamento a Michele Lo Bello per la dedizione, la passione e l’impegno profusi in tutto il periodo del suo mandato interpretato nel totale rispetto delle istituzioni e finalizzato al bene della comunità di San Giovanni Gemini.Gli auguro, altresì, le migliori fortune nel prosieguo del suo percorso personale, professionale e politico”, ha concluso Zimbardo.

