La Commissione Bilancio dell’Ars approva la manovra finanziaria

Il testo approderà dunque a Sala d’Ercole per l’esame.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione
dalla Regione

Per la prima volta più della metà dei siciliani ha un lavoro, Schifani: “Record storico”
di Gioacchino Schicchi

Escludere l’acqua del Favara di Burgio dai debiti con Siciliacque? La Regione bacchetta Aica
Apertura

Accoltellato in centro storico, indaga Polizia
Catania

“E’ uscita ieri e non è più tornata a casa”, l’appello della mamma di Andreea Daiana
Mafia

Morto boss Alberti jr, uccise 17enne che scoprì sua identità
