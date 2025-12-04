HOME
Economia
La Commissione Bilancio dell’Ars approva la manovra finanziaria
Il testo approderà dunque a Sala d’Ercole per l’esame.
Pubblicato 2 ore fa
Da
Redazione
Redazione
0 commenti
Ultime Notizie
Economia
La Commissione Bilancio dell’Ars approva la manovra finanziaria
dalla Regione
Per la prima volta più della metà dei siciliani ha un lavoro, Schifani: “Record storico”
di Gioacchino Schicchi
Escludere l’acqua del Favara di Burgio dai debiti con Siciliacque? La Regione bacchetta Aica
Apertura
Accoltellato in centro storico, indaga Polizia
Catania
“E’ uscita ieri e non è più tornata a casa”, l’appello della mamma di Andreea Daiana
Mafia
Morto boss Alberti jr, uccise 17enne che scoprì sua identità
Esci