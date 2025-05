Estirpati numerosi alberi nel bosco sotto via Imera, aperta inchiesta 

Diversi alberi sono stati estirpati e danneggiati, senza alcuna autorizzazione, nel boschetto sottostante via Imera, nel centro di Agrigento. A fare la scoperta è stato un funzionario del Dipartimento delle foreste che si è presentato dai carabinieri e ha denunciato l’accaduto.

Non è ancora chiaro se chi ha agito lo ha fatto per portare via in un secondo momento rami e tronchi. Al via le indagini dei militari dell’Arma. Al vaglio anche le immagini degli impianti di sorveglianza presenti in zona.