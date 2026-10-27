“Eventopoli”, l’ex assessore Ciulla: “Estraneo ai fatti, nessun appropriazione di soldi pubblici”

“In relazione alle notizie diffuse in questi giorni sull’indagine della Procura di Agrigento relativa alla gestione dei contributi pubblici per le manifestazioni culturali (proc. n. 3535/2025), nell’ambito della quale è stato notificato un decreto di sequestro nei confronti di dodici indagati, i difensori del dott. Costantino Ciulla, ex assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Agrigento, precisano quanto segue. Il dott. Ciulla si dichiara estraneo ai fatti che gli vengono addebitati e respinge con fermezza ogni accostamento alle condotte illecite ipotizzate. Confida che la propria posizione possa essere chiarita quanto prima, nelle sedi proprie, dichiarandosi fin d’ora disponibile alla massima collaborazione con l’autorità procedente. Gli addebiti che lo riguardano, per come emergono dagli atti, sono di natura marginale rispetto a quelli contestati ad altri indagati e non comportano alcuna contestazione di appropriazione di denaro pubblico. Per il rispetto dovuto alla presunzione d’innocenza, si sottolinea che si tratta di mere ipotesi accusatorie che, come tali, devono ancora essere verificate. Ciò a tutela della reputazione personale e professionale del dott. Ciulla.”