Agrigento

Agrigento, 15enne scompare dopo la punizione: ritrovato dalla polizia in un boschetto

In buone condizioni di salute, è stato riaffidato alla madre, mettendo fine alle ore di paura della famiglia.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un quindicenne originario del Senegal si è allontanato da casa dopo essere stato messo in punizione dai genitori. Preoccupata per il mancato rientro, la madre ha allertato la polizia, che ha avviato le ricerche ad Agrigento. Il ragazzo è stato ritrovato in serata, mentre mangiava riso in un boschetto sotto il viadotto Garibaldi. In buone condizioni di salute, è stato riaffidato alla madre, mettendo fine alle ore di paura della famiglia.

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