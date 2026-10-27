Politica

All’Ars nasce il gruppo parlamentare Dc, Noi moderati e Udc

Aderiscono al nuovo gruppo i deputati regionali Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nasce un nuovo gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana che riunisce esponenti provenienti da Noi Moderati, Democrazia Cristiana e UDC. Aderiscono al nuovo gruppo i deputati regionali Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace. “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare vita a un percorso comune nell’area moderata e popolare, rafforzandone la rappresentanza all’interno del Parlamento siciliano. Il nome del gruppo e i dettagli dell’iniziativa politica saranno illustrati agli organi di informazione nel corso di una conferenza stampa che si terra nei primi giorni di novembre a Palazzo dei Normanni”, scrivono in una nota congiunta Carmelo Pace della Dc, Massimo Dell’Utri di Noi Moderati, Decio Terrana dell’Udc, ed i deputati che faranno parte del nuovo gruppo parlamentare. 

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