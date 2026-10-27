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L’Amerigo Vespucci approda a Porto Empedocle: festa al tramonto per la nave più bella del mondo

Una festa suggestiva, illuminata dai colori del tramonto, ha accompagnato l’arrivo dell’Amerigo Vespucci

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda e Sandro Catanese

Una festa suggestiva, illuminata dai colori del tramonto, ha accompagnato l’arrivo dell’Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare italiana, approdato al porto di Porto Empedocle. Un momento di grande emozione per la città agrigentina, che ha accolto la nave, conosciuta in tutto il mondo come la “nave più bella del mondo”, con entusiasmo e orgoglio.Ad attendere il veliero sulla banchina del porto c’erano il sindaco Calogero Martello, il comandante della Capitaneria di porto Sergio Maria Peluso e tanti bambini delle scuole, arrivati per salutare l’equipaggio sventolando le bandierine italiane. Una cornice festosa e ricca di significato, che ha trasformato l’approdo in un’occasione di incontro e condivisione, nel segno del tricolore e della tradizione marinara italiana.

Per l’Amerigo Vespucci si tratta della seconda visita a Porto Empedocle, un ritorno che rinnova il legame tra il veliero e il territorio agrigentino. La sua presenza rappresenta un’opportunità per cittadini e visitatori di ammirare da vicino una nave che, con le sue vele, i suoi alberi maestosi e la sua storia, continua a suscitare fascino e ammirazione. Durante la permanenza in porto, la popolazione potrà visitare la nave Amerigo Vespucci il 28 e il 29 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 18:00 (ultimo accesso).

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