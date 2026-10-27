L’ASP di Agrigento in banchina a Porto Empedocle per promuovere gli screening in occasione dell’arrivo dell’Amerigo Vespucci

L’ASP di Agrigento sarà presente domani, 28 ottobre, “in banchina” a Porto Empedocle, in occasione della presenza dell’Amerigo Vespucci, con un presidio dedicato alla promozione degli screening oncologici e alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.

L’iniziativa punta a trasformare un appuntamento di grande richiamo per il territorio in un’ulteriore occasione per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari. Gli operatori del Centro Gestionale Screening dell’Azienda, dalle 14.30, intercetteranno i visitatori al termine della visita alla celebre nave scuola della Marina Militare, offrendo informazioni sui programmi di screening disponibili e invitandoli ad aderire ai percorsi di prevenzione.

La presenza in banchina si inserisce nella strategia dell’ASP volta a rafforzare la prossimità dei servizi e a promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa. Portare l’informazione sanitaria nei luoghi frequentati dai cittadini significa, infatti, ridurre le distanze tra istituzioni e comunità, favorire una maggiore consapevolezza e incoraggiare l’accesso agli strumenti di diagnosi precoce.

Così il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Alessandro Delle Donne: «la prevenzione deve uscire dai luoghi tradizionali della sanità e raggiungere le persone nei contesti della loro vita quotidiana. La presenza dell’ASP a Porto Empedocle, in occasione di un evento di grande partecipazione come quello legato all’Amerigo Vespucci, risponde proprio a questa esigenza: cogliere ogni opportunità per informare, sensibilizzare e accompagnare i cittadini verso scelte consapevoli per la propria salute. La prossimità non è soltanto una modalità organizzativa, ma un impegno concreto a rendere i servizi più accessibili e a ricordare che aderire agli screening può fare la differenza, consentendo di individuare precocemente eventuali patologie».

L’Azienda sanitaria rinnova così il proprio impegno a promuovere la partecipazione ai programmi di screening oncologici, valorizzando ogni occasione di incontro con la cittadinanza per diffondere il messaggio che la prevenzione è uno strumento fondamentale di tutela della salute individuale e collettiva.