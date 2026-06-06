Agrigento

False dichiarazioni per ottenere reddito di cittadinanza, 3 assoluzioni 

Assolti tre agrigentini - padre, compagna e figlio - dall’accusa di avere fornito false informazioni al fine di ottenere il beneficio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il giudice per l’udienza preliminare, Michele Dubini, ha disposto l’assoluzione nei confronti di tre agrigentini – padre, compagna e figlio – dall’accusa di avere fornito false informazioni al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.

La procura di Agrigento aveva chiesto nei confronti degli imputati la condanna ad un anno e quattro mesi. Il giudice, accogliendo la richiesta degli avvocati Salvatore Cusumano e Teres’Alba Raguccia, ha invece scagionato i tre. La vicenda risale al periodo compreso tra il 2019 ed il 2022. L’intero nucleo familiare era finito a processo in seguito ad alcuni controlli fiscali con l’accusa di aver presentato un Isee diverso da quello reale al fine di beneficiare del sussidio.  

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