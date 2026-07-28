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Schianto nella notte con lo scooter, morto 25enne

Il giovane viaggiava in sella al suo scooter 150 quando, per cause in corso di accertamenti, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull'asfalto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Alex Dara, di 25 anni, è morto nella notte tra domenica e lunedì scorsi in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 113, in direzione Alcamo. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter 150 quando, per cause in corso di accertamenti, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. L’incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino, poco prima della seconda galleria sulla statale che collega Alcamo a Partinico. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, non risultano coinvolti altri veicoli e non vi sarebbero testimoni diretti della dinamica.

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