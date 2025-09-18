Agrigento

Favarese rapinato ad Agrigento, in due lo aggrediscono e gli portano via la macchina 

Ad agire, secondo il racconto della stessa vittima, due persone. I malviventi lo hanno bloccato, aggredito e, dopo essere saliti in auto, sono fuggiti

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Lo fermano, gli spruzzano al volto lo spray al peperoncino e gli sottraggono la macchina. Un favarese è stato rapinato ieri mattina in contrada Fondacazzo, alla periferia di Agrigento. Ad agire, secondo il racconto della stessa vittima, due persone. I malviventi lo hanno bloccato, aggredito e, dopo essere saliti in auto, sono fuggiti.

Il veicolo è stato ritrovato dalla polizia nel pomeriggio in via Dante, nel centro della Città dei templi. Appena tre giorni fa un episodio simile nella vicina Villaseta quando dei balordi hanno fermato e aggredito (sempre con spray al peperoncino) un tunisino portandogli via il borsello con 300 euro. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Tragedia in Germania, 51enne empedoclino morto in incidente stradale 
Agrigento

Favarese rapinato ad Agrigento, in due lo aggrediscono e gli portano via la macchina 
Apertura

Impiegata travolta e uccisa a Porto Empedocle, al via accertamenti per ricostruire la dinamica  
Favara

Scontro tra due auto lungo la Sp 3 per Favara: tre feriti
Agrigento

Scooter si scontra con auto nei pressi della rotonda Giunone: due feriti
Apertura

Blitz “anti pezzotto”, perquisizioni a Favara e Aragona 