Federalberghi Agrigento: “Segnali di ripresa ma il mercato si trasforma, il last minute avanza”

I primi indicatori della stagione estiva 2026 restituiscono un quadro in chiaroscuro per il turismo organizzato nella provincia di Agrigento. Ai segnali di ripresa si affiancano infatti dinamiche strutturali che impongono una revisione delle strategie di promozione e accoglienza. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio di Federalberghi Agrigento, che confermano una tendenza ormai consolidata: gli italiani non rinunciano alle vacanze, ma cambiano profondamente il modo di programmare.

Il dato più significativo riguarda la crescita delle prenotazioni sotto data. Il cosiddetto last minute non rappresenta più una scelta marginale, ma un comportamento sempre più diffuso. Il turista contemporaneo confronta le offerte in tempo reale, decide a ridosso della partenza e valuta con attenzione il rapporto tra qualità e prezzo. «Il turista oggi decide più tardi, sempre più a ridosso della data di partenza, confronta maggiormente le offerte ed è molto attento al rapporto qualità-prezzo – afferma Francesco Picarella, presidente di Federalberghi Agrigento –. Non siamo più davanti al viaggiatore che programma con largo anticipo: il mercato richiede flessibilità, capacità di promozione immediata, servizi sempre più numerosi e qualificati». Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da una diffusa prudenza, le richieste risultano in crescita, soprattutto verso le località balneari del litorale agrigentino, da Menfi a Licata, passando per Lampedusa, e verso i principali attrattori culturali e naturalistici del territorio. Tra questi spiccano la Valle dei Templi, l’Area Archeologica di Eraclea Minoa, la Riserva Naturale Torre Salsa e Sambuca di Sicilia. A trainare l’interesse sono anche le esperienze legate all’enogastronomia, alla natura e alla cultura autentica di una provincia ricca di attrazioni e identità.

La Sicilia continua a confermarsi tra le destinazioni più richieste del panorama nazionale. Tuttavia, per trasformare questo interesse in presenze effettive e in una concreta ricaduta economica sul territorio, sarà necessario intensificare la promozione di realtà come Sciacca, Licata, i Monti Sicani e la stessa Agrigento, attraverso una narrazione capace di raggiungere mercati sempre più ampi e diversificati. Federalberghi Agrigento non nasconde però le criticità che accompagnano questa fase. «Il 2026 rappresenta una fase di assestamento dopo anni complessi – prosegue Picarella –. L’aumento dei costi dei trasporti, l’incertezza dello scenario internazionale e una maggiore attenzione alla capacità di spesa delle famiglie incidono in modo determinante sulle scelte. Per questo occorre continuare a lavorare su collegamenti, eventi, servizi e promozione della destinazione».

La sfida principale, secondo Federalberghi, è quella di costruire un sistema turistico integrato. «La Valle dei Templi resta il nostro grande attrattore internazionale, ma dobbiamo costruire un’offerta capace di valorizzare anche borghi, costa, centro storico, cultura ed esperienze autentiche. La competizione oggi non è solo tra strutture ricettive, ma tra destinazioni turistiche». L’obiettivo è favorire soggiorni più lunghi e una distribuzione più ampia dei benefici economici sul territorio. In uno scenario in continua evoluzione, il ruolo degli operatori professionali dell’accoglienza resta centrale: qualità dei servizi, affidabilità e capacità di accompagnare il visitatore rappresentano ancora oggi gli strumenti più efficaci per rendere Agrigento una destinazione sempre più competitiva e attrattiva nel lungo periodo.