Femminicidio Patrizia Russo, mercoledì i funerali ad Agrigento

Si svolgeranno mercoledì prossimo alle ore 15,30 presso la chiesa Sacro cuore di Gesù, in via Madonna delle rocche ad Agrigento i funerali di Patrizia Russo, la 53enne uccisa a coltellate dal marito Giovanni Salamone, a Solero, in provincia di Alessandria.

Saranno il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e gli assessori della sua giunta a pagare le spese dei funerali e del trasporto della salma di Patrizia Russo. Il figlio della vittima, Francesco Salamone, ieri sera, in occasione di una veglia di preghiera alla chiesa Badiola, nel centro storico della città, ha chiesto un sostegno economico. Miccichè, che non ha reso pubblica l’iniziativa benefica, ha confermato di avere subito avviato una raccolta di fondi personale con i suoi assessori per pagare le spese.