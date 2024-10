Femminicidio Patrizia Russo, omaggio floreale e un minuto di silenzio allo Stadio Esseneto

La foto di Patrizia Russo, l’insegnate di 53 anni uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero, nel giorno dei funerali è apparsa allo stadio Esseneto di Agrigento. I giganti, prima di scendere in campo e affrontare la partita contro il Ragusa, insieme alla Vice Presidente dell’Akragas Roberta Lala, hanno omaggiato con un mazzo di fiori la donna e hanno osservato un minuto di silenzio.

“Abbiamo voluto salutarla prima dell’inizio della partita. Il calcio non è solo uno sport ma anche aggregazione e socialità. Ogni giorno attraverso i Tg veniamo a conoscenza di notizie tristi di donne che perdono la vita per mano di uomini violenti. Questa volta la vittima è una nostra concittadina amata e apprezzata, Patrizia Russo. La sua morte ha sconvolto tutti, credo che lo sport non possa esimersi, deve dare dei segnali“, ha detto Lala, che durante la sua carriera da assessore al Comune di Agrigento, ha portato varie iniziative a favore delle donne e contro ogni forma di violenza.