Ferragosto, ad Agrigento il concerto di Loredana Errore

A San Leone in piazza giglia una serata all’insegna di artisti e talenti del territorio.

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

L’amministrazione comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco, Francesco Miccichè, ha predisposto il programma delle iniziative organizzate in occasione del Ferragosto.

Giovedì 14 agosto, a San Leone, dalle ore 22 in poi, piazzale Giglia si animerà con uno spettacolo all’insegna dell’intrattenimento, del ballo e della musica. In scaletta una coinvolgente selezione musicale a cura di due DJ locali, con successi degli anni ’70, ’80 e ’90. E le scuole di danza di Agrigento si esibiranno in stile caraibico, trascinando il pubblico con ritmo ed energia. Infine, sul palco brillerà la stella agrigentina e del firmamento della musica leggera italiana, Loredana Errore.

Una serata all'insegna di artisti e talenti del territorio.

Il sindaco Miccichè sottolinea: “Manteniamo viva la tradizione degli spettacoli serali ferragostani, offrendo alla città, e non solo, svago e sano divertimento. Ringrazio tutta la Giunta per il senso di responsabilità e la collaborazione dimostrata nell’organizzazione dell’evento, contenendo i costi ma non a pregiudizio della qualità dello spettacolo.”

