Fiamme a Maddalusa, brucia l’auto di un’impiegata: indagini 

Notte di fuoco a Maddalusa, a pochi passi dal quartiere balneare di San Leone. La Fiat Tipo in uso ad un’impiegata quarantottenne è stata danneggiata da un incendio. La natura del rogo non è del tutto chiara e al momento, pur non essendo stati rinvenuti elementi utili che lascino pensare al dolo, non viene esclusa alcuna ipotesi.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Agrigento. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. La procura ha aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio. Al via le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.