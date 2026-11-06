Finisce con l’auto contro cantiere in piazza Pirandello, era ubriaco alla guida: denunciato 

Perde il controllo dell’auto e finisce contro la recinzione di un cantiere in piazza Pirandello, nel centro di Agrigento. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un ventiseienne agrigentino per guida in stato d’ebbrezza.

Il giovane, rimasto lievemente ferito, si era messo alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. I danni al cantiere sono in corso di quantificazione mentre per l’automobilista è scattato il ritiro della patente.