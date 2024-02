Foibe, all’ex Provincia la mostra degli studenti del Liceo Artistico “G. Bonachia” di Sciacca

E’ stata presentata questa mattina, alla presenza del Prefetto e del Commissario straordinario, presso l’atrio del palazzo della Provincia Regionale, la mostra di pittura realizzata dal Liceo Artistico “ G. Bonachia” facente parte dell’Istituto Fazello di Sciacca. L’iniziativa organizzata dall’Istituto saccense guidato dal Dirigente Leonardo Mangiaracina e’ stata apprezzata dal Commissario straordinario del Libero Consorzio e si inserisce, tra le diverse iniziative nelle scuole, per ricordare la giornata del 10 febbraio, dichiarata dal Governo italiano con la legge n. 92 del 2004 “ Giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano – dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”.Si tratta di diverse opere tra dipinti, pannelli e dei vasi in ceramica, lavorati dagli studenti del Liceo e rimarranno esposti fino alla settimana prossima negli orari di apertura giornaliera del Palazzo la mattina ed il pomeriggio. Le opere ritraggono artisticamente un pezzo di storia sulle foibe, meglio considerate come voragini rocciose dell’altopiano del Carso, utilizzate alla fine della seconda guerra mondiale per “infoibare” (spingere nella foiba) migliaia di istriani e triestini, italiani ma anche slavi, antifascisti e fascisti, colpevoli di opporsi all’espansionismo comunista. La mostra inaugurata questa mattina, voluta fortemente dal settore della Pubblica istruzione, diretto dalla Dirigente Antonietta Testone, intende sensibilizzare il mondo della scuola alla diffusione ed alla conoscenza dei tragici eventi in modo da conservare la memoria di quelle drammatiche vicende.