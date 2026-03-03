Catania

Arrestati dopo inseguimento, erano a bordo di un’auto rubata nell’agrigentino

Dagli accertamenti è emerso che l'auto sulla quale viaggiavano era stata rubata qualche giorno prima in provincia di Agrigento

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

In fuga su un’auto rubata. Un 29enne e un 19enne, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri che li hanno notati mentre si aggiravano nel parcheggio di un centro commerciale in zona Pigno. Dagli accertamenti è emerso che l’auto sulla quale viaggiavano era stata rubata qualche giorno prima in provincia di Agrigento e così i militari hanno deciso di fermarla. Tuttavia, all’alt intimato dalla pattuglia, il conducente non solo non si è fermato ma, effettuata una manovra improvvisa, si è dato alla fuga a forte velocità per le vie del quartiere.

Ne è scaturito un inseguimento durante il quale il veicolo in fuga ha urtato alcune auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti, ma danneggiando i mezzi. Giunti in via Goito, complice il traffico intenso, i due hanno abbandonato la vettura tentando di proseguire la fuga a piedi, ma sono stati bloccati. All’interno dell’auto i carabinieri hanno trovato e sequestrato una centralina per auto, due telecomandi e diversi attrezzi da scasso, ritenuti compatibili con l’attività illecita del furto di auto. Entrambi sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari.

