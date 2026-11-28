ISORS – Istituto Sociale di Ricerche e Studi, con sedi ad Agrigento e Roma, ha partecipato a Verona Job&Orienta, la manifestazione nazionale dedicata all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al mondo del lavoro, che riunisce istituzioni, enti, imprese e operatori del settore per affrontare le principali sfide legate al futuro professionale e formativo. La partecipazione di ISORS si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione con le istituzioni e gli attori del sistema formativo e occupazionale, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di politiche del lavoro più stabili, integrate e capaci di rispondere alle trasformazioni del mercato e alle nuove esigenze di competenze.

“Il nostro obiettivo qui è coinvolgere le istituzioni pubbliche in momenti di confronto, cercando di contribuire a delineare le prossime linee del programma di formazione professionale”, dichiara Joseph Zambito, direttore generale di ISORS. “Queste iniziative, insieme a una serie di attività collaterali e al confronto con tanti colleghi, ci permetteranno di approfondire il mondo della formazione e comprendere meglio quali saranno le prospettive future del nostro lavoro”.

La prima giornata è stata dedicata al tema “Certificare il digitale con regole comuni”, con un approfondimento sulla necessità di individuare criteri condivisi per il riconoscimento e la certificazione delle competenze digitali, CIAD ATA rivolta principalmente al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. e CIAD EDU specificamente rivolta a docenti, formatori ed educatori. sempre più determinanti nei percorsi formativi e professionali.

“Il compito di Accredia, ha spiegato Angelo Del Giudice, Referente del settore Industry & Digital Trust di Accredia, l’Ente Unico nazionale di accreditamento, è garantire che gli organismi di certificazione e i laboratori operino con competenza e imparzialità. Valutiamo gli enti che rilasciano certificazioni professionali, anche in ambiti innovativi come le competenze digitali e l’intelligenza artificiale, consentendo ai professionisti di dimostrare al mercato la propria preparazione e affidabilità. L’accreditamento, attraverso la norma ISO/IEC 17024, dice Del Giudice, offre un’ulteriore garanzia: anche gli organismi che rilasciano le certificazioni devono dimostrare a un soggetto terzo, come Accredia, la propria competenza e imparzialità. Un meccanismo che rafforza la fiducia del mercato e delle istituzioni nei confronti delle certificazioni”.

Nel corso della seconda giornata, l’attenzione si è concentrata sul Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), nato per accompagnare le persone nella ricerca di una nuova occupazione e sostenerle nei percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze. Il talk ha riunito rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, del sistema della formazione professionale e della bilateralità, con l’obiettivo di delineare le prospettive delle politiche attive del lavoro nella prossima fase di programmazione. Tra gli interventi, quello di Walter Rizzetto, della XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, che ha posto l’accento sulla necessità di superare la dimensione temporanea degli interventi legati al PNRR, costruendo una politica nazionale dell’occupazione dotata di strumenti, risorse e regole capaci di garantire continuità. Un tema particolarmente rilevante anche in vista della programmazione europea 2028-2034, per la quale sarà necessario definire un quadro normativo in grado di consolidare i risultati raggiunti e rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro. “Le politiche attive sono fondamentali per favorire la formazione e accompagnare le persone nei cambiamenti del mercato del lavoro e nelle trasformazioni tecnologiche, preparandole a nuove opportunità occupazionali. Come sottolineato dall’onorevole Rizzetto, “è necessario superare una logica basata esclusivamente sui sostegni passivi, puntando su percorsi di attivazione e sulla creazione di occupazione stabile”.

La dimensione territoriale delle politiche attive è stata affrontata da Gianni Boccheri per la Regione Piemonte che ha approfondito gli aspetti operativi della nuova iniziativa piemontese, illustrando l’avviso e il piano per le politiche attive del lavoro inseriti nella programmazione regionale. “Il piano triennale garantisce continuità agli enti di formazione e ai servizi per il lavoro, consentendo loro di proseguire le attività già avviate con il programma GOL. Con una dotazione di 150 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo, il modello manterrà gli stessi percorsi e servizi, introducendo un sistema di finanziamento che premierà i risultati raggiunti in termini di inserimento lavorativo. L’obiettivo è assicurare stabilità, semplificare la gestione amministrativa e favorire la programmazione delle attività, attribuendo agli enti budget annuali sulla base dei risultati conseguiti. Un modello che, grazie alla riduzione degli adempimenti burocratici e a criteri di assegnazione trasparenti, potrebbe essere replicato anche in altre Regioni”, ha spiegato Bocchieri.

Dunque, in vista della programmazione europea 2028-2034, diventa strategico costruire una cornice normativa, finanziaria e organizzativa capace di garantire continuità agli interventi, valorizzare le esperienze territoriali e rafforzare l’integrazione tra politiche del lavoro, formazione e sviluppo economico. “Dalla tavola rotonda è emersa la centralità di una questione che riguarda l’intero sistema nazionale del lavoro: il futuro di GOL non può essere affrontato soltanto come una questione di finanziamenti, ma richiede una riflessione più ampia sulla governance, sulla programmazione, sul ruolo degli operatori e sulla qualità dei servizi offerti alle persone”, ha dichiarato Alessandro Cibella direttore generale di ISORS.