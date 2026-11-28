Un giovane di 21 anni, Gabriele Governo, è morto ieri sera a Catania in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Sabato Martelli Castaldi. Era alla guida di uno scooter Piaggio Beverly quando ha perso il controllo del mezzo finendo sotto un furgone parcheggiato.

Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118: estratto da sotto il veicolo, il 21enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove è deceduto. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale. Per ricostruire la dinamica potrebbero essere utili le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona; tra le ipotesi al vaglio l’alta velocità o una manovra azzardata.