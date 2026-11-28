Mirko Vučinić, grande protagonista del calcio italiano e internazionale in visita oggi a Menfi. E’ stato il sindaco Vito Clemente ad accogliere l’attaccante di Serie A che ha vestito le prestigiose maglie del Lecce, della Roma e della Juventus, diventando protagonista del primo dei nove scudetti consecutivi conquistati dalla squadra bianconera.

“Una visita particolarmente gradita che ha portato nella nostra città un protagonista di una stagione importante del calcio italiano.A Mirko Vučinić il nostro benvenuto e un sincero ringraziamento per aver fatto visita a Menfi”, ha scritto in una nota il primo cittadino.