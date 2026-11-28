I militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Bagheria nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, attraverso mirati servizi di osservazione e controllo, hanno sorpreso in più occasioni l’indagato, mentre cedeva droga dalla propria abitazione ad alcuni acquirenti, utilizzando per la consegna delle dosi ed il ritiro del corrispettivo in denaro, un cesto con una corda abbassato direttamente dal terzo piano dell’edificio.Due acquirenti fermati e controllati dai militari, sono stati trovati in possesso di due dosi superiori a 5 grammi di hashish e per tale motivo, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare effettuata all’interno dell’appartamento dell’indagato, ha portato al rinvenimento in cucina, di un vero e proprio laboratorio per la preparazione delle dosi. Sono stati sequestrati tre panetti e varie dosi tra cocaina e hashish, per un peso superiore ai 330 grammi, oltre al materiale vario per il confezionamento e la somma di quasi 1900 euro, verosimilmente ritenuta provento dell’attività illecita.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 22enne, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.