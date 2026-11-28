Cambio al vertice della Questura di Agrigento. Il Questore Tommaso Palumbo si appresta a lasciare la città dei Templi per assumere un nuovo incarico a Roma, dove sarà chiamato a dirigere l’Ufficio Immigrazione. In occasione del suo saluto di commiato, il Questore incontrerà gli organi di informazione martedì 1° dicembre 2026, alle ore 10:00, presso il Palazzo Beppe Montana, sede della Questura di Agrigento, nella Sala San Michele.L’incontro sarà l’occasione per un momento di saluto e per tracciare un bilancio dell’esperienza alla guida della Questura agrigentina.

A raccogliere il testimone sarà il dottor Andrea Lo Iacono, proveniente dalla Questura di Imperia, dove ricopre l’incarico di Questore dal 6 maggio 2024. Classe 1965, originario di Piazza Armerina, in provincia di Enna, Lo Iacono è coniugato e padre di due figli. Ha conseguito presso l’Università degli Studi di Catania la laurea in Giurisprudenza e la laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. È inoltre abilitato all’esercizio della professione forense.

Entrato nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato il 31 ottobre 1991, ha maturato una lunga esperienza professionale, ricoprendo incarichi in diverse realtà territoriali e articolazioni dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.Dal 1992 al 1996 ha prestato servizio presso la Questura di Enna, svolgendo diverse funzioni. Nel 1996 è stato nominato dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia. Nel 2000 il trasferimento al Compartimento della Polizia Stradale di Catania, con l’incarico di dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Enna.Nel giugno 2010 è tornato alla Questura di Enna come Capo di Gabinetto e dirigente, in via di supplenza, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.Promosso Primo Dirigente dal 1° gennaio 2011, è stato trasferito alla Questura di Caltanissetta, dove ha diretto la Divisione Anticrimine, assumendo successivamente anche la sovrintendenza sulla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.La sua carriera è proseguita con incarichi di rilievo in diverse sedi: nel 2015 è stato nominato Vicario del Questore di Vercelli, nel 2017 Vicario del Questore di Pesaro e Urbino e nel 2019 Vicario del Questore di Palermo.Con la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore, dal 1° gennaio 2022 è stato assegnato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma, dove ha ricoperto prima l’incarico di Ispettore Generale e successivamente quello di Consigliere Ministeriale Aggiunto.Dal gennaio 2023 al maggio 2024 ha diretto il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Calabria, prima di assumere, il 6 maggio 2024, la guida della Questura di Imperia.

Adesso il nuovo incarico in Sicilia, alla guida della Questura di Agrigento, dove Andrea Lo Iacono sarà chiamato a proseguire il lavoro istituzionale sul territorio, raccogliendo il testimone da Tommaso Palumbo.