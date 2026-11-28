La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne di Motta Sant’Anastasia per spaccio di stupefacenti. Nel corso di una mirata attività di indagine, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Nesima, transitando in una via periferica di Motta Sant’Anastasia, hanno notato un movimento sospetto di un gruppetto di ragazzi, i quali, dopo aver fatto ingresso in un’abitazione privata, sono usciti pochi minuti dopo. Gli agenti si sono fermati ad osservare quanto stava accadendo e, poco dopo, hanno visto un altro ragazzo avvicinarsi ed entrare nell’abitazione. Come nelle precedenti occasioni, anche quest’ultimo ne è uscito pochi minuti dopo.

I poliziotti lo hanno, dunque, fermato e controllato; il giovane, un 23enne residente in un comune vicino, ha spontaneamente consegnato un involucro di carta alluminio, contenente una dose di crack, raccontando di averla appena acquistata all’interno dell’abitazione.Considerate le circostanze, i poliziotti hanno, così, fatto ingresso nell’abitazione, dove hanno trovato un 28enne, pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti, e hanno effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo, all’interno di un armadietto della cucina, altri quattro involucri di carta alluminio, in cui erano custoditi 10 grammi di cristalli di crack, nonché una cospicua somma di denaro contante, circa 2.000 €, materiale per il confezionamento delle dosi, bilance di precisione. E’ stato rinvenuto anche un bloc-notes, nel quale il 28enne aveva annotato alcuni nominativi con l’indicazione per ognuno di una cifra, verosimilmente riferita a denaro.

I poliziotti, quindi, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del giovane ed al sequestro della sostanza stupefacente e del denaro ritenuto provento dell’attività illecita.