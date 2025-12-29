Agrigento

Fuga di gas in via Empedocle, paura tra i residenti

Dopo le verifiche e la messa in sicurezza, la situazione è tornata alla normalità a notte inoltrata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale, gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato e i tecnici del gas sono intervenuti in via Empedocle ad Agrigento per una fuga di gas.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti che in via precauzionale sono scesi in strada e hanno spostato anche le auto. A scopo precauzionale, è stata temporaneamente interrotta l’energia elettrica in un edificio vicino.

Dopo le verifiche e la messa in sicurezza, la situazione è tornata alla normalità a notte inoltrata. Non ci sono stati feriti o danni gravi, ma la preoccupazione tra i residenti è stata palpabile.

