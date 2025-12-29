Sequestrata discarica abusiva, denunciato 52enne

Nel Partinicese è stata sequestrata un’altra discarica abusiva di circa 1400 metri quadri; questa volta la scoperta del terreno adibito a zona di stoccaggio rifiuti è stata fatta dai Carabinieri della Stazione di Camporeale che, coadiuvati dai colleghi specializzati del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, hanno denunciato in stato di libertà un 52 enne del luogo, ritenuto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

La conoscenza del territorio e le attività di osservazione poste in essere dai militari, finalizzate alla tutela dell’ambiente e al contrasto dell’illecito smaltimento di rifiuti, hanno permesso di individuare un’area privata adibita ad uso agricolo che, di fatto, è stata utilizzata dall’indagato come sito di stoccaggio completamente abusivo.

All’interno dell’area, è stato rinvenuto uno scenario inquietante, con pneumatici, parti di automobili, imballaggi vari, elettrodomestici in parte distrutti, materiale di risulta di lavori edili e carcasse di autoveicoli in stato di abbandono.

Gli investigatori, hanno sequestrato il terreno e il materiale ivi ritrovato, in attesa delle disposizioni e degli accertamenti che l’Autorità Giudiziaria vorrà impartire.