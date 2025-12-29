Canicattì

Aggredisce padre e fratello per i soldi della droga, denunciato canicattinese

Si tratta di un 26enne di Canicattì

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Un ventiseienne canicattinese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di percosse, minacce ed estorsione.

Il giovane avrebbe più volte preteso i soldi per acquistare la droga e al rifiuto avrebbe aggredito il padre e il fratello. I due congiunti stanchi delle continue minacce si sono presentati presso il Commissariato di Polizia a Canicattì e hanno raccontato la triste storia familiare denunciando il 26enne.

