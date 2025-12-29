Cultura

Il teatro esce in strada, Pirandello e la Regina conquistano la città

Si è concluso il ciclo di visite teatralizzate del Teatro Pirandello di Agrigento, appuntamenti ideati e diretti da Marco Savatteri

Da Redazione

Si è concluso il ciclo di visite teatralizzate del Teatro Pirandello di Agrigento, appuntamenti ideati e diretti da Marco Savatteri che hanno accompagnato cittadini e visitatori alla scoperta di un teatro raccontato in modo inedito e coinvolgente. L’ultimo appuntamento, ieri domenica 29 dicembre, si è svolto in strada, con una visita itinerante partita da Porta di Ponte e culminata nella sala del teatro. Al centro della rievocazione, la carrozza della Regina Margherita, in omaggio alla storica inaugurazione del teatro, originariamente dedicato alla sovrana e successivamente intitolato a Luigi Pirandello.

Proprio sul confronto ironico tra Pirandello e la Regina si è sviluppato il siparietto teatrale che, tra figuranti e attori, ha continuato a sorprendere e divertire il pubblico, unendo racconto storico e leggerezza. Poco prima dell’ultimo appuntamento, Savatteri ha commentato: «Un modo goliardico per fare divulgazione culturale sul Teatro Pirandello e sull’arte come strumento prezioso per l’umanità. Ringrazio il pubblico che ha seguito con entusiasmo questo percorso». Un progetto che chiude un ciclo molto partecipato e che ha riportato il teatro a contatto diretto con la città e con il suo pubblico.

