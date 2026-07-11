Fuma in ospedale, poi minaccia medici e forze dell’ordine: denunciato immigrato 

Dimesso dopo una visita comincia ad urlare contro medici e personale sanitario, poi si accende una sigaretta nella zona del bar e infine minaccia una guardia giurata e le forze dell’ordine. Momenti di panico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Protagonista un ventisettenne immigrato, residente nella Città dei templi. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato a “dare i numeri” dopo una visita. Prima le urla contro il personale sanitario e poi si è acceso addirittura una sigaretta all’interno del nosocomio. Una guardia giurata ha tentato di farlo ragionare ma è stato minacciato così come poliziotti e carabinieri che, poco dopo, sono intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine, con non poca fatica, hanno riportato la calma denunciando il 27enne per resistenza a pubblico ufficiale.