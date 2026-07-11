Agrigento

Fuma in ospedale, poi minaccia medici e forze dell’ordine: denunciato immigrato 

A finire nei guai un ventisettenne immigrato domiciliato ad Agrigento che ha creato il caos all’ospedale San Giovanni di Dio

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Dimesso dopo una visita comincia ad urlare contro medici e personale sanitario, poi si accende una sigaretta nella zona del bar e infine minaccia una guardia giurata e le forze dell’ordine. Momenti di panico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Protagonista un ventisettenne immigrato, residente nella Città dei templi. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato a “dare i numeri” dopo una visita. Prima le urla contro il personale sanitario e poi si è acceso addirittura una sigaretta all’interno del nosocomio. Una guardia giurata ha tentato di farlo ragionare ma è stato minacciato così come poliziotti e carabinieri che, poco dopo, sono intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine, con non poca fatica, hanno riportato la calma denunciando il 27enne per resistenza a pubblico ufficiale. 

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