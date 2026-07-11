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Ruba scooter e tenta la fuga, arrestato 18enne agrigentino 

Prima ha rubato uno scooter sotto casa del proprietario e poi si è dato ad una improbabile fuga nel tentativo di non essere scoperto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prima ha rubato uno scooter sotto casa del proprietario e poi si è dato ad una improbabile fuga nel tentativo di non essere scoperto. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sciacca hanno arrestato un diciottenne disoccupato per furto aggravato e danneggiamento.

Il fatto è avvenuto nel centro abitato di Menfi. Il ragazzo era riuscito a rubare un Piaggio Nrg di proprietà di un cinquantasettenne del posto per poi fuggire lungo la strada provinciale 79. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, lo hanno pizzicato e arrestato. Lo scooter, danneggiato, è stato restituito al proprietario. L’indagato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato poi rimesso in libertà. 

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