Festival del mare e del gusto, sold out lo show a Realmonte con Daria Biancardi

È sold out già da qualche giorno lo spettacolo in programma domani sera, 12 luglio, alle ore 21, nel prestigioso sito della Villa Romana di Realmonte, gestito dal Parco Archeologico di Agrigento. Ad esibirsi sarà la cantante palermitana Daria Biancardi, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano che profonde le sue abilità canore e il suo estro artistico nella proposizione di un repertorio soul. Si tratta del quarto dei dieci appuntamenti programmati all’interno della terza edizione del Festival del Mare e del Gusto, la rassegna di eventi promossa dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata per promuovere, anche attraverso gli spettacoli, le specificità del pescato della costa compresa tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle. Il Festival del Mare e del Gusto è finanziato con il FEAMPA ’21-’27, il fondo che si concentra sulla creazione di occupazione, sulla diversificazione delle economie locali e sul conferimento di una maggiore redditività e sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura. Lo spettacolo sarà preceduto da una degustazione di pietanze a base di specie ittiche del territorio promossa sempre dal Galp.

Dopo quello di Daria Biancardi, il prossimo evento in programma (sarà gratuito, ma sarà comunque necessario prenotare il proprio posto online sul sito flagsoleazzurro.it) è quello in programma venerdì 17 luglio nel Giardino del Santurario di Siculiana con l’attore Salvo Piparo, che proporrà il recital dello Scordabolario. Appuntamenti successivi: il cantautore Francesco Baccini la sera di sabato 25 luglio nell’Atrio inferiore del Comune di Sciacca; i cantanti folk Calandra & Calandra martedì 4 agosto in Piazza Roma a Cattolica Eraclea; il cantautore Nino Buonocore la sera dell’8 agosto a Borgo Bonsignore, nel comune di Ribera; il gruppo musicale La Voce del Padrone Band mercoledì 12 agosto in Piazza Favoroso di Tre Fontane, a Campobello di Mazara; il cabarettista Massimo Spata il 2 ottobre in Piazza Vittorio Emanuele a Menfi.

L’invito è a consultare il sito flagsoleazzurro.it per prenotarsi. Alcuni spettacoli sono a pagamento, al prezzo simbolico di 5 euro. Una scelta esclusivamente finalizzata a garantire ingressi ordinati, tanto più che i relativi incassi, per volontà del Presidente del Galp Dott. Nando Rapisardi, e del Direttore Ing. Giovanni Borsellino, saranno devoluti (come accaduto in passato) ad associazioni di volontariato operanti sui territori che compongono il consorzio tra comuni.