Palermo

Sfrecciano su moto d’acqua e minacciano i finanzieri, identificata terza persona

Il gruppo era stato bloccato da una motovedetta e durante i controlli due giovani, che avevano anche minacciato i finanzieri, erano stati arrestati per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo ha individuato una terza persona che lo scorso 21 giugno avrebbe sfrecciato con un acqua scooter nel Golfo di Capo Zafferano in modo spericolato, insieme con altre due persone poi arrestate. Il gruppo era stato bloccato da una motovedetta e durante i controlli due giovani, che avevano anche minacciato i finanzieri, erano stati arrestati per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Ora, riferisce la Gdf, le successive attività d’indagine, sviluppate anche attraverso l’analisi dei filmati acquisiti e ulteriori riscontri investigativi, hanno consentito di identificare un terzo soggetto che, durante le fasi del controllo, si sarebbe tuffato in mare da un natante presente in zona per raggiungere la moto d’acqua e riuscendo a fuggire. Questa terza persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale. E dopo una perquisizione la moto d’acqua è stata posta sotto sequestro.

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