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Tragico schianto sulla Naro-Canicattì, morto ingegnere agrigentino 

Un settantenne ingegnere agrigentino è deceduto in un terribile schianto tra un’auto e un furgoncino

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Tragedia sulla strada statale 410 tra Naro e Canicattì. Un settantenne ingegnere agrigentino è deceduto in un terribile schianto tra un’auto e un furgoncino. L’impatto è stato devastante e per il professionista, originario di Naro, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri. Al vaglio la dinamica dell’incidente. 

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