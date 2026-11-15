Furto alla coop Livatino, solidarietà di Confesercenti e Cgil

Confesercenti Agrigento esprime piena solidarietà e vicinanza ai soci e ai lavoratori della cooperativa agricola “Rosario Livatino – Libera Terra” di Naro, vittima del grave furto di un trattore e di una seminatrice, mezzi indispensabili per la prosecuzione dell’attività agricola sui terreni confiscati alla mafia. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non soltanto una realtà imprenditoriale, ma anche un’esperienza di riscatto civile ed economico che rappresenta un patrimonio dell’intera comunità agrigentina. «Rubare i mezzi a una cooperativa che lavora sui terreni confiscati alla criminalità organizzata – si legge nella nota di Confesercenti Agrigento – significa colpire il lavoro, la dignità delle persone e un modello concreto di economia fondata sulla legalità. È un atto particolarmente grave perché tenta di scoraggiare quanti, con sacrificio e impegno quotidiano, dimostrano che è possibile restituire alla collettività ciò che la mafia aveva sottratto». Confesercenti condanna con fermezza quanto accaduto e auspica che le forze dell’ordine possano individuare al più presto i responsabili, assicurandoli alla giustizia. «Non possiamo permettere che chi sceglie la strada della legalità venga lasciato solo. La cooperativa Livatino deve poter continuare a svolgere la propria attività senza intimidazioni e senza ulteriori ostacoli. Per questo rivolgiamo un appello alle istituzioni, alle organizzazioni economiche e al mondo delle imprese affinché si attivino iniziative concrete di solidarietà e sostegno per consentire il ripristino delle attrezzature sottratte e la continuità del lavoro». La vicenda riguarda tutti noi. Difendere la cooperativa “Rosario Livatino” significa difendere un’idea di sviluppo nella quale legalità, lavoro e responsabilità sociale non sono valori astratti, ma condizioni indispensabili per il futuro del nostro territorio.

A queste parole si aggiungono quella della Cgil che dice: “Colpire una cooperativa che lavora sui beni confiscati alla criminalità organizzata significa colpire il lavoro, la dignità dei lavoratori e un’esperienza concreta di affermazione della legalità e della giustizia sociale». «È particolarmente preoccupante – prosegue Buscemi – che questa realtà sia stata già in passato bersaglio di furti, danneggiamenti e incendi. Non possiamo accettare che chi sceglie di investire nel territorio, creare occupazione e restituire valore sociale ai beni sottratti alla mafia debba continuare a lavorare in condizioni di insicurezza e con il timore di nuovi attacchi».Per la CGIL, la vicenda pone una questione che va oltre la pur necessaria individuazione dei responsabili da parte delle forze dell’ordine. Occorre garantire una presenza più incisiva dello Stato e assicurare condizioni di sicurezza a tutte le realtà che operano nella gestione dei beni confiscati, affinché questi patrimoni possano diventare strumenti effettivi di sviluppo, occupazione e coesione sociale. «Non bastano le dichiarazioni di solidarietà, per quanto doverose. Servono fatti concreti. Chiediamo alle istituzioni di attivarsi per sostenere la cooperativa, consentirle di ripristinare le attrezzature sottratte e garantire la continuità delle attività produttive. Non possiamo lasciare soli i soci e i lavoratori che, con sacrificio e responsabilità, portano avanti un progetto che appartiene all’intera comunità». «La memoria del giudice Rosario Livatino – conclude Buscemi – non può essere celebrata soltanto nelle ricorrenze o attraverso le parole. Va difesa ogni giorno, sostenendo chi ne raccoglie l’eredità attraverso il lavoro onesto e l’impegno per la legalità. La CGIL sarà al fianco della cooperativa e di quanti credono che la lotta alla mafia passi anche dalla creazione di lavoro dignitoso e dalla restituzione dei diritti e delle opportunità ai nostri territori», ha concluso Alfonso Buscemi.