“Genio e metodo per il Made in Italy di domani”, iniziativa all’istituto Nicolò Gallo

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, la Camera di Commercio di Agrigento, in collaborazione con l’I.I.S.S. “N. Gallo – L. Sciascia”, promuove l’evento “Genio e metodo per il Made in Italy di domani”, in programma mercoledì 15 aprile, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso l’auditorium dell’Istituto ad Agrigento.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, scuola e mondo produttivo, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del Made in Italy e riflettere sulle prospettive future del sistema imprenditoriale, a partire dal coinvolgimento delle nuove generazioni.

Ad aprire i lavori, alle ore 9:00, saranno i saluti istituzionali della dirigente scolastica Giovanna Pisano, del Commissario straordinario della Camera di Commercio Giuseppe Termine, del presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino, dell’assessore alla cultura del Comune di Agrigento Sandro Montalbano e del dirigente dell’Ufficio IV – Ambito territoriale di Agrigento Calogero Alberto Petix.

Il programma prevede una serie di interventi e testimonianze di imprese e realtà innovative del territorio, alternate alla proiezione del docufilm “Poiéo – le radici del futuro”, con focus su esperienze imprenditoriali significative come Sommet srl di Canicattì, il Frantoio Sarullo di Ribera e l’ottica “Lo Vullo” di Agrigento.

Spazio anche all’innovazione con le testimonianze di realtà aziendali come Medsendx srl, Up Your Shot di Andrea Sardo e Sneark srl..

Particolare attenzione sarà dedicata agli studenti, protagonisti di un momento di orientamento con il test interattivo “Il Test delle 4 Radici”, finalizzato a stimolare consapevolezza e interesse verso le opportunità offerte dal sistema produttivo locale e nazionale.

L’incontro sarà introdotto da Beniamino Biondi, divulgatore culturale dell’Associazione “Minerva”, mentre la moderazione è affidata a Salvatore Pezzino, responsabile della comunicazione della Camera di Commercio di Agrigento. Le attività di orientamento sono curate da Fabio Cimino, digital specialist dell’ufficio PID.

«Questo evento – dichiara il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine – intende mettere in luce il valore del Made in Italy come sintesi di creatività e competenza, di tradizione e innovazione. Il coinvolgimento diretto degli studenti rappresenta un investimento concreto sul futuro, perché è proprio dalla loro capacità di coniugare “genio” e “metodo” che nasceranno le imprese di domani».

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali dedicate al Made in Italy, quale leva strategica per lo sviluppo economico e culturale del Paese, e conferma l’impegno della Camera di Commercio di Agrigento nel rafforzare il dialogo tra scuola e sistema produttivo.