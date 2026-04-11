“Chiede soldi a imprenditori”, assolto maresciallo della Guardia Costiera 

Diventa definitiva l’assoluzione di Giancarlo Catalani, 55 anni, maresciallo della Guardia Costiera per anni in servizio a Sciacca. Lo ha stabilito la Cassazione mettendo il sigillo su una vicenda che ipotizzava una concussione del militare. In primo grado era stato condannato a tre anni di reclusione ma il verdetto è stato poi ribaltato in appello con una sentenza di assoluzione.

I fatti risalgono al 2015. Secondo l’accusa il maresciallo avrebbe chiesto indebitamente somme di denaro ad alcuni imprenditori locali di Sciacca: complessivamente tre vicende da mille euro ciascuna. Maresciallo che era accusato anche di tentato abuso di ufficio poiché non avrebbe irrogato una sanzione poi disposta dal comandante dell’ ufficio. La difesa, rappresentata dall’avvocato Massimo Aloisio, ha sostenuto che quei soldi fossero dei piccoli prestiti e non richieste di denaro facendo leva sul fatto che l’imputato fosse un maresciallo della Guardia costiera.