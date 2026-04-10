Guidava senza patente un’ambulanza sottoposta a fermo: multa e sequestro del mezzo

Quando lo hanno fermato, ad un comune posto di controllo, era apparso subito nervoso. E il motivo è divenuto chiaro pochi istanti dopo, quando alla più comune domanda di routine come “Mi mostri la patente di guida” non aveva saputo rispondere.

Così un diciottenne è stato “pizzicato” dalla Polizia locale di Agrigento poco fuori l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento mentre era al volante senza aver mai ottenuto la patente. Ma non di una semplice auto, bensì di un’ambulanza.

Un mezzo privato che, tra l’altro, era stato già sottoposto a sospensione della carta di circolazione fino al prossimo 14 aprile in seguito ai controlli condotti proprio dalla Polizia municipale su questa tipologia di attività e che avevano fatto emergere alcune irregolarità su cui pare si stia cercando di fare ulteriore luce.

Per l’autista e l’associazione proprietaria del mezzo sono scattati una sanzione per guida senza patente e una multa che può arrivare fino a 7mila euro con conseguente sequestro del mezzo.