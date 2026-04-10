Catania

Con la moto contro guard-rail: morto centauro

L'A18 Dir è stata chiusa al traffico provocando serie disagi alla circolazione della zona.

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Incidente stradale mortale a Catania, lungo viale Mediterraneo sul tratto A Dir in direzione San Gregorio: a perdere la vita un motociclista. Per cause ancora da accertare la moto su cui l’uomo viaggiava si è schiantata contro il guard rail e per il guidatore non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’A18 Dir è stata chiusa al traffico provocando serie disagi alla circolazione della zona.

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