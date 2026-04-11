Ruba per necessità prodotti per la casa, poliziotti pagano il conto e titolare non denuncia 

Sorpresa a rubare alcuni prodotti per la casa, dal valore di alcune decine di euro, scoppia in lacrime di vivere un periodo difficile e non avere i soldi per saldare il conto. I poliziotti, giunti sul posto dopo la segnalazione, pagano personalmente la spesa e il titolare del negozio decide di non sporgere denuncia. È successo ad Agrigento, in un esercizio commerciale lungo viale Cannatello. Protagonista della vicenda è una cinquantenne disoccupata del posto.

La donna aveva nascosto alcuni prodotti sotto il giubbotto cercando di allontanarsi senza pagare ma è stata scoperta dal titolare. Pochi giorni prima le telecamere avevano “pizzicato” la signora a rubare un prodotto dal valore di circa 40 euro. Quando è stata scoperta è scoppiata in lacrime dicendo di non potere pagare perchè in difficoltà. I poliziotti delle Volanti, nel frattempo giunti sul posto, hanno così deciso di saldare il conto e il titolare del negozio non ha sporto denuncia.