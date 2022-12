“Giornata dedicata agli scomparsi”, l’impegno della Prefettura di Agrigento

Ricorre oggi 12 dicembre la “Giornata dedicata agli scomparsi”, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, e che vede in tutto il territorio nazionale lo svolgimento di iniziative sul tema in argomento.

In questa giornata si vuole sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno delle persone scomparse, che si verifica con estrema frequenza – con episodi di particolare risalto mediatico che hanno riguardato anche il recente passato -, e che desta allarme sociale, attesi anche i risvolti emotivi che si ripercuotono sull’intera collettività che, a tale riguardo, deve essere chiamata a svolgere un ruolo attivo.

La Prefettura è impegnata in prima linea e operato attivamente, d’intesa con tutte le componenti istituzionali (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile provinciale e regionale ecc.) nella ricerca delle persone scomparse attraverso procedure e modalità di attivazione che sono state cristallizzate nel Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse recentemente aggiornato e facilmente reperibile sul sito internet di questa Prefettura, nella sezione dedicata alle “persone scomparse”.

Costante, inoltre, è l’impegno di questo Ufficio e di tutti coloro che sono chiamati ad attuare il citato Piano per garantire un costante aggiornamento dello stesso alla luce delle maturate esperienze sul campo e ciò allo scopo di individuare procedure operative volte a promuovere un’azione coordinata delle attività di ricerca, al fine di addivenire in queste tragiche circostanze ad una sempre più rapida ed efficace risoluzione dei casi.

In questa giornata, si vuole inoltre ricordare l’impegno costantemente profuso dalle Forze dell’Ordine, dai Vigili del Fuoco e dai Volontari del Sistema di Protezione Civile nel tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori che spesso costituiscono i principali casi di scomparsa.

Nel ribadire l’impegno e il costante lavoro che a livello provinciale viene svolto in caso di fenomeni di scomparsa, si rivolge l’invito alla popolazione al verificarsi di questi tragici eventi a fornire il necessario supporto alle istituzioni competenti, denunciando tempestivamente il verificarsi di eventuali allontanamenti, specialmente qualora questi riguardino soggetti fragili e affetti da disturbi psichici.