Giornata delle vittime della strada, Nobile: “C’è ancora tanto da fare”

Un anno segnato da numerosi incidenti mortali, vite spezzate e famiglie distrutte. La provincia di Agrigento continua a fare i conti con il drammatico bilancio delle vittime della strada. L’ultimo tragico episodio, in ordine di tempo, è quello che ha visto morire quattro operai in seguito a uno scontro con un tir, lungo la Strada statale 123 in territorio di Naro, mentre si stavano recando al lavoro.

Una tragedia che si aggiunge a tante altre e che rende ancora più forte il richiamo alla sicurezza stradale. Proprio oggi, in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, Agrigento si è fermata per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita in incidenti. Tanti nomi, tanti volti, ma soprattutto tanti giovani, le cui esistenze sono state spezzate troppo presto.

La commemorazione si è aperta con una messa in suffragio delle vittime. Successivamente, un mazzo di fiori è stato deposto ai piedi della statua “Esserci o non esserci, Basta un attimo”, a Porta di Ponte, nel corso di un momento di raccoglimento al quale hanno preso parte le autorità civili e militari.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Vittime della Strada, presieduta da Carmelina Nobile, una mamma che conosce personalmente il dolore di questa tragedia, avendo perso un figlio proprio in un incidente stradale. “C’è ancora tanta strada da fare”, dice la Nobile. “La prevenzione, da sola, non basta; occorrono maggiori controlli lungo le strade, più sicurezza, attenzione alla manutenzione e interventi capaci di rendere la viabilità meno pericolosa”.