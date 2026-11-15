Giudiziaria

Imprenditore ucciso a fucilate, quando il killer disse ai giornalisti: “Ho perso un amico”

E' quanto aveva detto Mauro Ferrarello intervistato qualche giorno dopo il delitto di Gaetano Alessandro Barreca l'imprenditore di Gangi ucciso in campagna il primo novembre

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Purtroppo ho perso, a parte il datore di lavoro, anche un amico, perché c’era il rapporto bellissimo quindi”. E’ quanto aveva detto Mauro Ferrarello intervistato qualche giorno dopo il delitto di Gaetano Alessandro Barreca l’imprenditore di Gangi ucciso in campagna il primo novembre. L’uomo di 35 anni fermato per il delitto aveva raccontato ai giornalisti di non averlo visto il giorno del delitto e neppure di averlo sentito. “Barreca veniva in questa zona non tutti i giorni solo quando poteva. La sera e la notte, insieme ai carabinieri abbiamo iniziato le ricerche – ha aggiunto Ferrarello – Ho visto la Jeep accesa e lui a terra vicino all’auto. Neanche ci credo ancora che sia morto”.

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