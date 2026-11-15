Le saracinesche delle coscienze

di Luigi Patronaggio, Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari

Un funerale trasformato in un’esibizione di forza. È quanto è accaduto la settimana scorsa nel cuore di Palermo, turbando le coscienze civili e il fronte dell’antimafia siciliana. Il feretro di un giovane pregiudicato, molto noto nel quartiere di Ballarò, è stato portato a spalle dagli amici lungo via Maqueda, fra motociclette rombanti e scoppi di mortaretti. Al passaggio della bara, gli esercenti sono stati costretti ad abbassare le saracinesche in segno di rispetto. Nella strada frequentata ogni giorno da turisti di tutto il mondo è andata così in scena una rappresentazione di intimidazione e soggezione.

L’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, ha preso subito posizione, condannando quella “ritualità deviata e deviante … che ci riporta al passato mai passato”. Il suo intervento non si è fermato alla denuncia dell’episodio. Ha chiamato in causa una politica incapace di scelte autentiche e coraggiose e ha indicato la necessità di affrontare le ferite sociali della città: la mancanza di lavoro e di abitazioni, le difficoltà dell’accoglienza degli stranieri, la corruzione e il persistere di una mentalità mafiosa. È su questo terreno che si misura la capacità di spezzare una convivenza con la mafia mai davvero superata.

Ma il passaggio più incisivo del messaggio dell’arcivescovo riguarda le coscienze. Nelle saracinesche abbassate Lorefice ha visto non soltanto la resa della città degli onesti, ma anche la chiusura al rinnovamento morale. A quella chiusura occorre rispondere spalancando ogni giorno le saracinesche delle nostre coscienze, contro l’individualismo e l’idolatria del profitto. È un’immagine che restituisce alla lotta alla mafia la sua dimensione più esigente: una responsabilità quotidiana, personale e collettiva.

Eppure, anziché raccogliere questo richiamo, una parte della politica ha preferito respingerlo, attribuendo alla Chiesa responsabilità che non le appartengono. È una reazione che elude il nodo delle responsabilità di chi amministra, troppo spesso ripiegato sul potere personale e sulle prossime elezioni, anziché sul contrasto alla corruzione che alligna nelle stanze del potere regionale. La Chiesa di Lorefice si colloca nel solco dell’insegnamento di padre Giuseppe Puglisi: una Chiesa militante, coraggiosamente presente sul territorio, non può essere chiamata a rispondere delle omissioni della politica.

Il punto è che la mafia non si è mai arresa e non è mai stata del tutto sconfitta. Chi scrive lo ha ricordato più volte, senza alcun compiacimento, anche quando illustri studiosi proponevano letture trionfalistiche e negavano il perdurare di oscuri legami fra mafia e politica. La rinuncia ad attaccare frontalmente le istituzioni, dopo la dissennata stagione stragista, non equivale a una resa: segna il ritorno a una strategia più prudente. I segnali sono sotto gli occhi di chi vuole vederli: giovani delle periferie che inneggiano ai modelli mafiosi diffusi sui social e scorrazzano armati di Kalasnikov per le strade; esercizi commerciali e attività imprenditoriali dati alle fiamme; vecchie e nuove droghe che invadono la città e raggiungono consumatori sempre più giovani. Fenomeni dietro i quali si riconosce la regia di una Cosa Nostra tornata a comandare e intenzionata a ricostituire la famigerata Cupola.

In questo quadro si inserisce anche il ritorno in libertà di vecchi boss e il loro accesso a permessi premio e semilibertà, resi possibili dalle recenti scelte legislative di segno garantista, adottate sulla scorta delle indicazioni delle Corti nazionali e sovranazionali. L’assenza di manifestazioni di pentimento o di collaborazione con lo Stato rende questo passaggio motivo di preoccupazione: un ulteriore richiamo a non confondere il mutamento di strategia della mafia con il suo declino.

Non basta, allora, richiamare i decreti sicurezza varati dal Governo, compreso quello detto Caivano, rivolto in particolare al contrasto della devianza giovanile. La risposta repressiva non può assolvere una politica incapace di comprendere fino in fondo il disagio delle periferie e dei giovani, di allontanare da sé i corrotti e di restituire speranza alla gente onesta. Il riscatto morale e sociale non si esaurisce nell’annuncio di nuove misure repressive: richiede scelte coerenti e un impegno che non abbia come unico orizzonte la prossima scadenza elettorale.

Per questo il richiamo di Lorefice non può essere respinto come un’ingerenza né lasciato cadere nel silenzio. Interpella chi governa e ciascuno di noi. Alla forza intimidatrice della mafia occorre opporre, insieme alla forza delle leggi, una valida politica sociale, una presenza concreta nelle periferie e il coraggio di spezzare ogni connivenza. Le saracinesche da rialzare sono quelle delle coscienze, prima ancora di quelle dei negozi. Dove prevalgono la paura, l’indifferenza e il calcolo del consenso, la mafia trova spazio. Dove la dignità e il coraggio diventano impegno quotidiano, lì comincia il riscatto di una città.