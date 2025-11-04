Giornata dell’Unitá Nazionale e delle Forze armate, la cerimonia ad Agrigento (ft,vd)
Durante la cerimonia consegnate le Onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito delle Repubblica Italiana da parte del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo
In occasione della “Giornata dell’Unitá Nazionale e delle Forze armate” ad Agrigento presso la Villa Bonfiglio, dopo l’Alzabandiera, si è svolta la cerimonia solenne di deposizione della Corona d’Alloro in onore dei Caduti da parte del Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo e del Comandante dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio.
Durante la cerimonia è stato letto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto: “In questa giornata, un commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l’Italia. È un sentimento che richiama soprattutto le giovani generazioni, affinché siano consapevoli della necessità di impegno a difesa dei valori della nostra Costituzione. Con questi sentimenti, rivolgo l’augurio più intenso e partecipato di tutti gli italiani ai soldati, ai marinai, agli avieri, ai carabinieri, ai finanzieri e al personale civile della Difesa che con professionalità e dedizione lavorano ogni giorno per il più alto bene della Repubblica. Viva le Forze Armate, viva l’Italia”.
La cerimonia è proseguita in Piazza Cavour dove sono state consegnate le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito delle Repubblica Italiana, a Raffaele Castaldo, Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento, Salvatore Castellano presta servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nelle funzioni di Direttore di tre Unità Operative (SPRESAL -SIAV – SIA) nonché come Coordinatore del nucleo Operativo Emergenza territoriale Immigrati e dell’equipe multidisciplinare per accertamento dell’età dei migranti; Il Maresciallo Maggiore Alfonso David Contraffatto, presta servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1994 e, allo stato, è Comandante della Stazione Carabinieri di Castrofilippo; Il Prof. Salvatore Galante, pianista da oltre quindici anni, riveste un ruolo di grande importanza nella vita culturale di questo Capoluogo; Il Sig. Giuseppe Migliore, Console Provinciale della Federazione Nazionale dei Maestri del lavoro di Agrigento; Il Sig. Salvatore Milia, imprenditore, Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Milia srl con sede a Favara, un’azienda operante nel settore arredamento di grande rilievo per la provincia di Agrigento e per tutta la Sicilia; Il Sig. Antonio Mancuso, imprenditore, sin dalla giovane età presta la propria attività nell’azienda di famiglia della quale diventa socio; Il Sig. Salvatore Albano è stato alle dipendenze della Italcementi S.p.A. fino al 2019, data del pensionamento; Il Maresciallo Maggiore Armando Manzo , presta servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1994 e, allo stato, è Comandante della Stazione Carabinieri di Raffadali.