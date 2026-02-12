Giornata di prevenzione e sensibilizzazione in Piazza Cavour ad Agrigento

Ad Agrigento, in Piazza Cavour, il Comitato locale della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Banco Farmaceutico – sede territoriale di Agrigento, la Centrale Operativa 118 di Caltanissetta-Agrigento-Enna e i farmacisti volontari della Protezione Civile di Agrigento, hanno promosso una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione della cittadinanza.

Durante la giornata, medici e volontari della Croce Rossa hanno effettuato screening gratuiti su pressione e glicemia, oltre a dimostrazioni pratiche di manovre di disostruzione e rianimazione cardio-polmonare. Numerosi cittadini hanno partecipato volontariamente agli screening, tra cui Mons. Alessandro Damiano, che ha sottolineato l’importanza di iniziative di questo tipo come veicolo per la salute pubblica. Anche il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Gabriele Baron ha preso parte all’iniziativa, lodando l’impegno dei volontari.

La giornata è stata inoltre l’occasione per lanciare le Giornate del Banco Farmaceutico, che dal 10 al 16 febbraio vedranno i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento impegnati attivamente nelle farmacie per incentivare la donazione di farmaci da banco a favore delle persone in difficoltà.

“L’iniziativa conferma ancora una volta l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per promuovere la cultura della prevenzione e della solidarietà sul territorio. Un sentito ringraziamento al Direttore Dott. Giuseppe Misuraca per la presenza dell’equipaggio di Alfa 3, e ai farmacisti volontari della Protezione Civile di Agrigento, che hanno contribuito attivamente all’iniziativa.” Si legge in una nota della Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento.